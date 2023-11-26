نظمت عائلة طفل هلالي حفل ميلاده على طريقتهم الخاصة؛ بهدف ادخال الفرحة والسرور على قلب ابنهم وأخواته وأصدقائه من خلال حفل كامل منظم بشعارات الهلال وقمصان الفريق وفعاليات لعب الكورة .

وأظهر مقطع فيديو أجواء الحفل الذي امتلأ بالأطفال مرتدين قميص الهلال وكذلك الهائلات؛ وسط أجواء كروية رائعة وملاعب صغيرة صنعت من الأخشاب خُصصت للاحتفال ولسعادة الأطفال، وقوالب كيك صنعت بشعار نادي الهلال .

وجاء في المقطع أيضًا مجموعة أطفال ترتدي قميص نادي الاتحاد وتشارك في الاحتفال على طريقتهم الخاصة وسط جو عائلي دافئ .