أوضح الإرشاد الزراعي أن مرض تقرح الحمضيات البكتيري من أخطر الأمراض التي تشكّل تهديداً رئيساً لإنتاج الحمضيات في المملكة.

وأشار إلى أن البكتيريا تصيب جميع أجزاء شجرة الحمضيات فوق سطح التربة؛ كالأوراق والأغصان والجذوع حتى الثمرة، وتنتهي بموت النبات بالكامل.

وقال الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أعراض المرض تظهر على الأوراق والثمار على شكل بقع مصفرة؛ كالبثرات المرتفعة خشنة الملمس مائلة للون البني.

وبيّن أنه مع تقدُّم المرض تحاط هذه البثرات بهالة صفراء، كما تظهر الأعراض على الأفرع على شكل بقع أيضاً مرتفعة، ويحدث انخفاضٌ في مركز البقعة يشبه انخفاض فوهة البركان، لافتًا أن هذه البقع تتجمع في النهاية وتتسع وتلتحم مع بعضها بعضاً، مؤدية إلى تقرح القلف ومن ثم موت الأغصان والشجرة المصابة.

وأفاد الإرشاد الزراعي، بأن الإصابة تكثر بالمناطق الرطبة وكثيرة الأمطار والحرارة المعتدلة، وتنتقل البكتيريا ميكانيكياً من خلال مقصات التقليم واحتكاك الأغصان ببعضها نتيجة للريح والعمليات الزراعية والآلات الزراعية والعمال.

كما أنه نصح باستئصال الأشجار المصابة بشدة أو قص الأغصان المصابة ودهن مناطق التقليم بعجينة بوردو، والرش بمبيد نحاسي بعد التقليم، وتعقيم أدوات التقليم لمنع انتقال الإصابة إليها.