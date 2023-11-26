كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، إنها تعلمت في مدارس راهبات وكانت تصلي صلاتها في الكنيسة، كما أن هناك نجم يغار منها وقام بحذف نصف مشاهدها في أحد الأعمال التي شارك الثنائي فيها سوياً.

وقالت رانيا يوسف: كنت في مدرسة راهبات وكنت بصلي صلاة المسلمين في الكنسية علشان مفيش مسجد، وجاتلي فترة قرأت جزء كبير من الإنجيل، وأول مرة شربت سيجارة كان في حمام المدرسة واترفدت 3 أيام.

وأكدت أن هناك نجم كان يغار منها ويغار من أي امرأة جميلة وهناك نجم آخر حذف نصف مشاهدها كونه المتحكم في المخرج وبطل العمل.