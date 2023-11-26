تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في مصر، من القبض على مساعدة صيدلي تسببت في وفاة طالبة بسبب إعطائها حقنة دون إجراء اختبار الحساسية لها.

وحصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على بلاغ مفاده وفاة طالبة بسبب إعطائها حقنة دون إجراء اختبار الحساسية لها، وبإجراء التحريات تبين أن فتاة تعمل مساعدة في صيدلية أعطت الحقنة للطالبة دون إجراء اختبار الحساسية لها، فتدهورت حالتها الصحية وتوفت في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفتاة العاملة في الصيدلية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.