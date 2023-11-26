ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطن مخالف لنظام البيئة ارتكب مخالفة رعي (20) متنًا من الإبل،في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية بمنطقة الرياض.

‏‎وأوضحت القوات، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.