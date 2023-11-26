أكد رفيع الشهراني، وكيل لاعب نادي الهلال علي البليهي، أن موكله في حالة جيدة، لافتًا أنه سيكون ضمن بعثة فريقه التي ستغادر إلى أوزبكستان خلال الساعات المقبلة، من أجل ملاقاة فريق نافباخور، في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الشهراني في تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”: “تواصلت قبل قليل مع الكابتن علي البليهي، واللاعب في حالة جيدة، والإصابة لا تدعو للقلق ولله الحمد؛ لكن طلب التغيير كان للاحتياط وعدم الإجهاد، وبحول الله سيكون مع البعثة المغادرة لأوزبكستان”.

والجدير بالذكر أن البليهي كان تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال والحزم، التي أُقيمت السبت 25 نوفمبر، وانتهت بفوز ساحق للزعيم بتسعة أهداف من دون مقابل، في لقاء ضمن الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن، لموسم 2023-24.