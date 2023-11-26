أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم، غرق سفينة شحن ترفع علم جزر القمر على متنها 14 شخصًا تحمل الملح قبالة سواحل جزيرة ليسبوس مع هبوب رياح قوية في المنطقة.

وتشارك في عملية الإنقاذ خمسة سفن أجنبية و ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل، ومروحيات تابعة للقوات الجوية والبحرية، وفرقاطة تابعة للبحرية.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية في اليونان: “إن السفينة كان على متنها طاقم مؤلف من 14 شخصًا هم ثمانية مصريين وأربعة هنود وسوريان، وهي محمّلة بشحنة من الملح.

ونقلت عن خفر السواحل أن السفينة غرقت على بعد 4,5 أميال بحرية جنوب غرب ليسبوس، وهي كانت تبحر من الدخيلة في مصر باتجاه إسطنبول.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية استمرار هبوب رياح قوية وعواصف بمختلف أنحاء البلاد وسقوط ثلوج في المرتفعات، اليوم.

وأضافت الهيئة، أنه تم رفع التحذير الطارئ للطقس من سوء الأحوال الجوية إلى ظاهرة جوية خطيرة، مع تحرك العاصفة “أوليفر” التي تعرف أيضا باسم “بيتينا” من البحر الأدرياتيكي باتجاه اليونان.