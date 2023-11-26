تأكد غياب النجم البلجيكي كيفن دي بروين ، لاعب خط وسط مانشستر سيتي ، عن بطولة كأس العالم للأندية 2023 ، التي من المقرر إقامتها بجدة في شهر ديسمبر المقبل.

وقال دي بروين في تصريحات لقناة سكاي سبورتس، خلال حضوره لفعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1: “أتمنى أن أعود في بداية عام 2024 ، إذا سار كل شئ على ما يرام ، سوف أتواجد مع مانشستر سيتي في بداية السنة الجديدة” .

وفي وقت سابق تعرض النجم البليجكي للإصابة في أوتار الركبة، خلال مباراة مانشستر سيتي الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم .

ويُذكر أن مانشستر سيتي سيفتتح مشواره في كأس العالم للأندية يوم 19 ديسمبر المقبل ، من الدور نصف النهائي ، حيث سيواجه المتأهل من مواجهة كلوب ليون المكسيكي وأوراوا ريد دايموندز .