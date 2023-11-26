توفي المدرب السابق لمنتخب إنجلترا تيري فينابلز عن عمر يناهز الـ 80 عاما بعد صراع مع المرض.

ونشرت أسرة فينابلز بيان قالت فيه: “نشعر بحزن بالغ بسبب وفاة زوج وأب رائع رحل في سلام أمس بعد صراع طويل مع المرض”.

وسبق لفينابلز أيضا تدريب عدد من الأندية من بينها توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، كما حقق مع تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة كلاعب، وحقق كأس الاتحاد الإنجليزي مع توتنهام أيضًا عندما كان لاعبًا في صفوفه موسم 1966-1967.

كما حقق فينابلز مع برشلونة كمدرب لقب الدوري الإسباني ولقب كأس الدوري الإسباني، بالإضافة الوصول لنهائي كأس أوروبا موسم 1985-1986.