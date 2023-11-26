تعرض الحكم الألماني فيلكس بريتش ، لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال إدارته لمباراة شتوتغارت مع اينتراخت فرانكفورت ، أمس السبت .

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان له اليوم الأحد ، فإن بريتش سيخضع لعملية جراحية قريباً ، بعد تعرضه لالتواء في الركبة اليمنى في الدقيقة 32 من المواجهة التي شهدت فوز شتوتغارت على فرانكفورت بهدفين مقابل هدف .

والجدير بالذكر أن بريش تم اختياره خمس مرات كأفضل حكم في ألمانيا ، كما أدار نهائيات كأس العالم وبطولات أوروبا ونهائيات الدوري الأوروبي ونهائي دوري أبطال أوروبا .