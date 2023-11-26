أكد المدير الفني الأرجنتيني لفريق الاتحاد، جاياردو، أن فريقه سيعلب بقوة أمام فريق أجمك الأوزبكي من أجل حسم الصدارة في دوري أبطال آسيا.

وأكد أن لاعبيه لم يحصلوا على قدر كافٍ من الاستشفاء عقب مباراتهم الماضية في دوري روشن أمام الاتفاق، مضيفا أنه تولى القيادة الفنية للاعبين منذ فترة قصيرة ولكنه يثق في رغبة الجميع في العمل لتطوير الأداء إلى الأفضل مما سيساعده على سرعة نقل الأفكار وطريقة لعب واضحة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مباراة يوم غد ستكون مهم بالنسبة لهم، لافتا إلى أن هذه هي تجربته الأولى أمام أندية الكرة الأوزبكية ولكنه يملك معلومات جيدة عنها بعدما شاهد منتخبهم تحت 17 عامًا في كأس العالم للناشئين.