علق الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز على تصريحات لاعب الأخدود عوض خميس، بخصوص البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان لاعب الأخدود صرح بأنه إذا رأى نجم فريق النصر كريستيانو رونالدو، يشعر وأن قلبه ينتفض، وكان من الصعب جدًا اللعب ضده.

وقال الجماز على تصريحات خميس: “خلص الكلام”، وذلك ردا على قول اللاعب: كنت راح أرتقي مع كريستيانو رونالدو بس قلت يا رجال خله لحاله لأني حتى لو ارتقيت ماراح أخذها”، متمنيا لو استطاع العودة إلى النصر، حتى يتمكن من اللعب معه.

يذكر أن النصر حقق الفوز على نظيره فريق الأخدود، بنتيجة 3-0، الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن للمحترفين.



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