تلقي الجهاز الفني بنادي الخليج، بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل، صدمة قبل مواجهة الاتحاد في بطولة دوري روشن للمحترفين، بغياب ثنائي الفريق.

وأكد الجهاز الفني غياب الكوري الجنوبي جونج وو يونج والبرتغالي فابيو مارتينز، ثنائي فريق الخليج عن مباراة الاتحاد، نظرًا للايقاف بسبب تراكمات البطاقات الصفراء عليهما.

وتحصل جونج وو يونج على البطاقة الصفراء في الدقيقة 48 خلال مباراة الخليج ضد الوحدة، والتي خسرها الدانة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تحصل مارتينيز على الإنذار في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

والجدير بالذكر سوف يواجه فريق الخليج نظيره الاتحاد، التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري روشن للمحترفين.