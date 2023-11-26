كشف الأمين العام للاتحاد الروسي لكرة القدم ، اليوم الأحد ، عن رفض الاتحاد الدولي «FIFA» دفع تعويض مالي للأندية الروسية نظير مشاركة لاعبيها في مونديال قطر 2022 ، وذلك في ضوء العقوبات المفروضة على روسيا .

وقال ماكسيم ميتروفانوف، الأمين العام لـ«الاتحاد الروسي لكرة القدم» في تصريحات صحفية ، “إن فيفا جمد حتى الآن الأموال الخاصة بمشاركة اللاعبين في مونديال قطر ، فيفا لم يرسل هذه الأموال؛ لأن أنديتنا خاضعة لعقوبات”.

وفي وقت سابق ، أعلن فيفا أنه سيدفع 209 ملايين دولار تعويضات للأندية على مشاركة لاعبيها في مونديال قطر، مع حصول كل الأندية التي تمتلك لاعبين شاركوا في البطولة ، على مقابل مالي .

ويُذكر أن الدوري الروسي يضم عدداً من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم قطر 2022 ، مع منتخبات بولندا وكرواتيا أوروغواي والكاميرون .