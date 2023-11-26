يواجه ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول إجراءات تأديبية من الاتحاد الإنجليزي بعد اعترافه باستفزاز جماهير مانشستر سيتي.

واعترف أرنولد بأنه احتفل عمدًا بهدف التعادل أمام جماهير مانشستر سيتي، حيث انتهت مباراة القمة على التعادل بهدف لمثله، على ملعب الاتحاد في قمة الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وبينما كانت جماهير ليفربول متجمعة في نهاية ملعب الاتحاد، على يسار المرمى، اختار أرنولد الركض إلى أقرب زاوية للاحتفال.

ومد أرنولد ذراعيه على نطاق واسع وهو يركض نحو خط المرمى قبل أن يقف أمام أنصار الفريق ويضع أصابعه على شفتيه.

وقال اللاعب: “من الجيد دائمًا الاحتفال أمام جماهير الفريق الضيف، رؤية كل الوجوه أمر مضحك حقًا”.