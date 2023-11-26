تحدث مدرب الفتح سلافن بيليتش عن اختياره سعود عبدالحميد -لاعب الهلال حاليا- عندما كان مدربا لفريق الاتحاد لأول مرة.

وقال بيليتش: “سعود عبد الحميد شخص رائع، لقد شاهدته في ذلك اليوم وجاءني وتعانقنا، ونادي الاتحاد عظيم وكبير، إنه ليس مجرد نادي إنه أسلوب حياة”.

وأضاف: “توقيت قدومي لنادي الاتحاد كان سيئًا، وكنا في بداية الدوري وفي أسفل الترتيب، ولم يكن في النادي مضمار تمرين أو أموال أو حتى رئيس”.

وتابع: “كنا نحاول إيجاد لاعبين، وأعتقد أن حسن معاذ الظهير الأيمن كان رائعًا، وتعرض للإصابة ثم ترك الفريق، وأحب أن أعطي اللاعبين الصغار الفرصة للعب، لأنهم كانوا جيدين وجاهزين، لأنهم يعطون الفريق الطاقة، وأحرار في الملعب لا يخافون المخاطرة”.

واستكمل: “سألت النادي هل هناك أي لاعب من الصغار ترونه جيدًا، ولقد كان هنالك القليل من اللاعبين بينهم سعود الظهير الأيمن، رأيت أنه ممتاز جسديًا وسريع وقادر على التحمل، وينصت دائمًا لتعليماتي، وقوي جدًا في تدخلاته لقطع الكرة، يرغب في التعلم والتطور”.

وتابع: “كان في سن الـ18 فأدخلته إلى التدريبات وتحدثنا معه ورأيته بعض الأمور، ولقد بدت ثقته عالية جدًا، خصوصًا للعب لنادي الاتحاد، ولعب اللاعبين الصغار في هذا الوقت كان صعبًا جدًا عليهم”.

وأضاف: “عادة ما يتم إعارة اللاعبين الصغار في عامهم الأول، ثم بعد عودتهم يتدرجون في اللعب مع الفريق، ولكن سعود عبد الحميد كان أساسيًا منذ عامه الأول، وكان يلعب وكأنه لعب قبلها 100 مباراة، ولم يتوقف عن اللعب منذ أول مباراة شارك فيها”.

وأضاف: “سعود لعب في الاتحاد والمنتخب السعودي، أنا حقًا فخور به، ولكنه استحق كل ذلك”.