حدد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر ، أجانب الفريق في مواجهة برسبوليس الإيراني غداً الإثنين ، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وشهدت قائمة أجانب الفريق تواجد كل من البرتغاليين كريستيانو رونالدو وأوتافيو ، والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ، بالإضافة إلى عودة الإسباني إيميريك لابورت إلى قائمة الفريق عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها الفترة الماضية .

ويُذكر أن النصر يتواجد في المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا ، بجانب كل من الدحيل القطري وبرسبوليس الإيراني واستقلول الطاجيكي .