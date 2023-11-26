اختتم لاعبو الاتحاد اليوم الأحد ، تدريبهم الأخير استعداداً لمواجهة أجمك الأوزبكي المقرر إقامتها مساء غد الإثنين ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا .

وطلب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو ، من لاعبي الاتحاد الذين شاركوا في مباراة الدوري الماضية أمام الاتفاق ، تأدية تدريبات استرجاعية ، بينما أجرى لاعبو الفريق الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية تدريبات اشتملت على جوانب لياقية ومهارية .

ويُذكر أن الاتحاد يتواجد في المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا والتي تضم فرق؛ سباهان الإيراني والقوة الجوية العراقي أجمك الأوزبكي .