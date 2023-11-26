وصل الإسباني دافيد فيا، والإيطالي باولو مالديني أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأحد المملكة، من أجل الترويج لبطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها جدة للمرة الأولى خلال الفترة من 12-22 ديسمبر المقبل.

وفي مستهل الزيارة التقى فيا ومالديني أساطير فيفا، بالجماهير الرياضية في موقع الجولة الترويجية لبطولة كأس العالم للأندية على كورنيش جدة.

كما تناولا في حديثهما كأس البطولة وأبرز الذكريات، باعتبارهما من أبطالها السابقين وتوقعاتهما على البطولة الحالية.

وتأتي أهداف هذه الجولة الترويجية التي انطلقت مرحلتها الثانية في منطقة الكورنيش، إلى تعزيز تفاعل الجماهير خلال الفترة التي تسبق انطلاق كأس العالم للأندية، والتي يتم فيها عرض الكأس الأصلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تتيح للجماهير خوض تجارب ممتعة والمشاركة في الأجواء الاحتفالية التي تشهدها جدة في إطار استعداداتها لاستضافة الحدث العالمي.

وقال باولو مالديني عن زيارته للمملكة: «تسعدني رؤية هذه التحضيرات الاستثنائية الجارية لتنظيم نسخة مميزة من البطولة، سبق لي عيش هذه التجربة وأدرك تماماً مدى شغف وحماسة الجمهور هنا في المملكة العربية السعودية، وأثق تماماً بأن بطولة كأس العالم للأندية FIFA ستقدم تجربة رائعة لجميع الجماهير والفرق المشاركة».

فيما قال دافيد فيا: «يسعدني أن أتواجد هنا في جدة لتسليط الضوء على هذه النسخة من بطولة كأس العالم للأندية FIFA، أثق تماماً بقدرة السعودية على تنظيم هذه البطولة الرائعة بأفضل صورة ممكنة، ولا يسعني الانتظار لرؤية المدرجات مليئة بعشاق كرة القدم».

وتستضيف السعودية النسخة العشرين من كأس العالم للأندية على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب الأمير عبدالله الفيصل، حيث تحتضن جدة مباريات الأندية السبعة المتأهلة وهي: الاتحاد السعودي «المستضيف» وبطل الدوري السعودي، ومانشستر سيتي الإنجليزي « بطل أوروبا»، وأوراوا ريدز الياباني «بطل آسيا»، والأهلي المصري «بطل إفريقيا»، وأوكلاند سيتي النيوزلندي «بطل أوقيانوسيا»، وكلوب ليون المكسيكي بطل «كونكاكاف – أمريكا الشمالية» وفلومينينسي البرازيلي «بطل كوبا ليبرتادوريس – أمريكا الجنوبية».