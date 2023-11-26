باشر الإسعاف الجوي في جازان حالة طفل تعرض للدغة سامة.

وذكرت هيئة الهلال الاحمر أن الطفل فقد على إثر اللدغة الوعي في موقع يتعذر وصول سيارة الإسعاف له لوعورة المنطقة لطبيعتها الجبلية.

وأضافت أن فرق الإسعاف الجوي تمكنت من مباشرة الحالة وإنقاذة.