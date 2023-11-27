حذّر المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، من النكد في الحياة الزوجية من قبل الزوجين .
وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على إكس:” النكد في الحياة الزوجية من قبل الزوج أو من قبل الزوجة ينعكسُ أثره سلباً على من يمارسه، وهو نوع من السلوك غير اللائق نفسياً وصحياً.”
وأضاف:” يالروعة اللطف في التعامل والبشاشة والتغافل والتسامح، النكدي كالحسود يضر نفسه قبل يضر الآخر كالنار تحرقُ نفسها إن لم تجد ماتأكله.”
كذبت كذبت كذبت ….ياخي الزوج اذا منع زوجته من قيادة السيارة كون استخدام السيارة غير ضروري قالت انت تتحكم فيني ونكدي !!!!!! الزوج يمنعك لمنع المفسده والي عنده او عندها اعتراض ترد والا تبلط البحر