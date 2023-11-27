حذّر المستشار الأسري الدكتور عبدالله السلمان، من النكد في الحياة الزوجية من قبل الزوجين .

وقال السلمان عبر حسابه الرسمي على إكس:” النكد في الحياة الزوجية من قبل الزوج أو من قبل الزوجة ينعكسُ أثره سلباً على من يمارسه، وهو نوع من السلوك غير اللائق نفسياً وصحياً.”

وأضاف:” يالروعة اللطف في التعامل والبشاشة والتغافل والتسامح، النكدي كالحسود يضر نفسه قبل يضر الآخر كالنار تحرقُ نفسها إن لم تجد ماتأكله.”