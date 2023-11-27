أوضح ريان البركاتي استشاري النساء والولادة الآثار الجانبية التي تسببها أدوية موانع الحمل على المرأة.

وقول البركاتي “بمجرد إيقاف المرأة لنوع موانع الحمل الذي يسبب الآثار الجانبية المتعلقة بالقلق والتوتر تزول الأعراض فورا”.

وأضاف البركاتي بأنه لابد من توقف المرأة عن تناول أدوية موانع الحمل التي تسبب آثار جانبية ضارة على الجسم.