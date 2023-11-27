انتهت مباراة نادي فيوتشر المصري أمام نظيره سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي، التي أقيمت بينهما مساء الأحد، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الأفريقية (دور الـ16) بنتيجة 1-0 لـ فيوتشر.

وأحرز هدف فيوتشر الوحيد غنام محمد في المباراة ليرفع الفريق المصري رصيده إلى 3 نقاط، علمًا بأن المجموعة تضم الهلال الليبي، واتحاد الجزائر.

فيما انتهت مباراة الإفريقي التونسي أمام نظيره دريمز من غانا في المجموعة الثالثة بنتيجة 2-0.

وسجل للأفريقي الطيب المزياني هدفًا في الدقيقة الخامسة، وسجل بسام الصرارفي هدفًا في الدقيقة 19 على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

وتضم المجموعة الثالثة: النادي الأفريقي، ودريمز، وريفرز يونايتد، وأكاديميكا لوبيتو.

ونال اتحاد الجزائر لقب النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية، علمًا بأن النادي الصفاقسي التونسي أكثر من نال لقب المسابقة برصيد 3 ألقاب.