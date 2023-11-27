أثارت مشهورة مواقع التواصل الفلسطينية نوالي، جدلاً واسعًا بعد حديثها عن الزوج الخائن .
وظهرت نوالي في مقطع فيديو وهي تقول :” إذا زوجك خانك لاتبحثين وراه، كلها نزوات، بيظل يحبك و إنتي ماكله وشاربه ويصرف عليك.”
وأضافت:” لا تهينين كرامتك بيدور بيدور ويرجع لك، أنتِ اللي تمونين عليه ويمون عليه ويشاركها كل شي بالنهاية، كبري الجي وروقي الدي بالأخير بيرجع لك .”
وتابعت:” اللي بيشيل قربة مخرومة تخر على راسه مو على راسك أنتِ عايشة آكله شاربة نايمة مروقة احمدي ربك.”
نعم نعم.. بالنسبة لكم يا جنس الفلسطينيين صحيح أهم شي بالنسبة لكم الأكل و الطفح … لأنكم مفاجيع و عالم عينها فارغة.. أسوأ امرأة ممكن ترتبط بها هي الفلسطينية … خاصة مواليد أي بلد.. عقد و نقص و نكد و اختلاق مشاكل .. كل ذلك نابع من فقدان الهوية و الانتماء أضف إلى ذلك الحقد و الحسد الدفين. و الكلام هذا من واقع تجربة و ليس إختلاق.
صدقتي يا أيتها الفلسطينيه بعضهن الله لا يبلانا أزواجهن يخونونهن لكنهن أهم شيء عندهن الفلوس والطامه الكبرى إنهن ورطن أنفسهن وجابن منهم عيال والحين يصيحون وندمانات بعد ما وقع الفأس في الرأس ولا سمعوا نصيحة خوانهن الصغار المتعلمين اللي رفضوا الزواج من بداياته
كلام جميل