أثارت مشهورة مواقع التواصل الفلسطينية نوالي، جدلاً واسعًا بعد حديثها عن الزوج الخائن .

وظهرت نوالي في مقطع فيديو وهي تقول :” إذا زوجك خانك لاتبحثين وراه، كلها نزوات، بيظل يحبك و إنتي ماكله وشاربه ويصرف عليك.”

وأضافت:” لا تهينين كرامتك بيدور بيدور ويرجع لك، أنتِ اللي تمونين عليه ويمون عليه ويشاركها كل شي بالنهاية، كبري الجي وروقي الدي بالأخير بيرجع لك .”

وتابعت:” اللي بيشيل قربة مخرومة تخر على راسه مو على راسك أنتِ عايشة آكله شاربة نايمة مروقة احمدي ربك.”