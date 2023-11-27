قدم الفنان المصري تامر حسني نصيحة لجمهوره بعد معاناته من الاكتئاب الفترة الماضية بعد الأحداث الأخيرة التى مرت عليه.

وقال حسني لجمهوره “لكل شخص مش لاقي سبب للي هو فيه و تعبان اذهب لرب الأسباب اتكلم مع الله جايز عايز يسمع صوتك”.

والجدير بالذكر توقف الفنان تامر حسني عن الغني من أولي أيام أحداث غزة واعتذر عن جولة عالمية في مختلف بلدان العالم و٤ حفلات زفاف وأوقف تحضيرات فيلمه القادم وأوقف استكمال إصدار ألبومه الأخير هرمون السعادة و قام بحملتين تبرعات مع الهلال الأحمر لصالح غزة.