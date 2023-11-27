ظهر عامل عراقي غاضبًا ، بعد قيام شركة نفط عراقية بطرده مع زملائه العراقيين من الحقول التابعة لها ، واستبدالهم بعمال إيرانيين .
ووثق مقطع فيديو متداول ، العمال العراقيين وهم يجلسون داخل حافلة نقل ركاب ، ليقول أحد العمال : “طردوا كل الكادر العراقي وجابوا إيرانيين ، وفي الانتخابات تطلبوا منا ننتخبكم ، لا أحد يراسلني من جماعة الانتخابات ويقولي اعملي إعلان” .
وأضاف ” صار لي سنتين قاعد في البيت ، ويجي إيراني ، أنا كرهت الإسلام من وراهم ، كل واحد يريد مصلحته فقط” .
وقد أثار مقطع الفيديو استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب التمييز والظلم الذي يتعرض له العمال العراقيون .
اللاسلام مالة دخل
مو انتم نريد قائد جعفري
خلو الايراينن أهل الشرك وعبده القبور ينفعوكم الحين
سرقو ونهبو خيرات العراق وبكرة يطردوكم
انتو الي مكنتوهم من بلدكم هسا اشرب ماء البحر
تستاهلون خلو ايران تنفعكم