ظهر عامل عراقي غاضبًا ، بعد قيام شركة نفط عراقية بطرده مع زملائه العراقيين من الحقول التابعة لها ، واستبدالهم بعمال إيرانيين .

ووثق مقطع فيديو متداول ، العمال العراقيين وهم يجلسون داخل حافلة نقل ركاب ، ليقول أحد العمال : “طردوا كل الكادر العراقي وجابوا إيرانيين ، وفي الانتخابات تطلبوا منا ننتخبكم ، لا أحد يراسلني من جماعة الانتخابات ويقولي اعملي إعلان” .

وأضاف ” صار لي سنتين قاعد في البيت ، ويجي إيراني ، أنا كرهت الإسلام من وراهم ، كل واحد يريد مصلحته فقط” .

وقد أثار مقطع الفيديو استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب التمييز والظلم الذي يتعرض له العمال العراقيون .