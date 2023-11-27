تظهر الأنيميا في جسم الإنسان بسبب انخفاض مستوى الهيمجلوبين في الدم، وتحدث أكثر أنواعها شيوعًا، بسبب نقص نسبة الحديد، كما يمكن علاجها ببعض أنواع من الأطعمة الغنية بالحديد.

يذكر أن من أشهر هذه الأطعمة البنجر، ومن المعروف أنه غني بالعديد من الفيتامينات، والحديد مما يحفز من رفع نسبة الهيمجلوببين في الدم، أما عن بذور السمسم تحتوى على نسبة عالية من الحديد والنحاس وحمض الفوليك وغيرها، مما يساعد على امتصاص الحديد.

ومن المعروف أيضًا أن التمر والزبيب يحتويان على نسبة عالية من الحديد، كما لهما دور كبير في تعزيز المناعة، وذلك عند إضافاتهم على الأطعمة، والخضروات الورقية الداكنة، لها دورها الكبير كذلك لرفع نسبة الهيمجلوبين.

ولتعزيز امتصاص الحديد في الجسم سواء تم تناوله عن طريق الأطعمة أو كمكمل غذائي، يجب دعمه بتناول فيتامين سي وذلك لقدرته الكبيرة على مساعدة الجسم بامتصاص الحديد، وتناول التين واليقطين واللب الأبيض والزيتون، كذلك مفيد ومهم.