توج البطل العالمي يزيد الراجحي ، بلقب رالي القصيم تويوتا ، والذي يعد ثالث جولات البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، والذي انطلق في منطقة القصيم .

وتمكن الراجحي من تحقيق لقبه الثالث على التوالي في بطولة السعودية تويوتا ، بعد غيابه عن الجولة الافتتاحية في حائل بسبب الإصابة .

وحقق الراجحي أسرع الأوقات في جميع الأقسام الثلاثة للمرحلتين ، حيث قطعوا مسافة الرالي الإجمالية التي بلغت 650 كيلومترًا في محافظة الشماسية والمذنب ، حيث أقيمت المرحلتان ، وتم ذلك على متن سيارة تويوتا هايلوكس التي تم تحضيرها من قبل فريق أوفردرايف البلجيكي .

كما تمكن من تسجيل أسرع توقيت في القسم الثاني من المرحلة الأولى بفارق دقيقتين، متقدماً على منافسه في رالي القصيم ، السائق البرازيلي لوكاس ، وجرت الأحداث في محافظة الشماسية على مسار مفتوح وبين الكثبان الرملية لمسافة امتدت لـ186 كيلومتراً خاضعة للتوقيت .