ظهر مقطع مرئي فتاة وهي تداعب صرصورها الأليف على يدها، وتعلق: صرصوري كبر وإنتوا باقي تتنمرون عليه.

وانتشر المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، على هذا الأليف الغريب حيث علق أحدهم: أول مره أشوف صرصور زين شكلها مسويه له ميك آب.