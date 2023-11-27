ظهر مقطع مرئي فتاة وهي تداعب صرصورها الأليف على يدها، وتعلق: صرصوري كبر وإنتوا باقي تتنمرون عليه.
وانتشر المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، على هذا الأليف الغريب حيث علق أحدهم: أول مره أشوف صرصور زين شكلها مسويه له ميك آب.
ظهر مقطع مرئي فتاة وهي تداعب صرصورها الأليف على يدها، وتعلق: صرصوري كبر وإنتوا باقي تتنمرون عليه.
وانتشر المقطع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، على هذا الأليف الغريب حيث علق أحدهم: أول مره أشوف صرصور زين شكلها مسويه له ميك آب.
شكلها مسويه له ميك آب
😂😂😂😂
جميل ذهبي
يعععععععع.
قرف… كيف هاذي تطبخ الاكل .
وين النظافه.
ههههههههههههههههههههه