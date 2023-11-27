أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بمدينة الرياض، عن موعد التسجيل مع فرص التوظيف في صيانة الطائرات بالقطاع العسكري (وكيل رقيب) والمسار المدني.

وأوضحت الكلية مجالات البرنامج وهي صيانة هياكل ومحركات الطائرات، وصيانة إلكترونيات الطائرات، وصيانة ميكانيكا الطائرات، ونظم الطائرات بدون طيار – ميكانيكا، ونظم الطائرات بدون طيار – إلكترونيات، ونظم الطائرات بدون طيار – اتصالات.

واشترطت على المتقدم أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية، وأن يكون المتقدم خريج مرحلة (الثانوية العامة للعلوم الطبيعية) أو (المعاهد الثانوية الصناعية) خلال الخمس سنوات الماضية. والأولوية لمن حصل على معدل التراكمي %90 فأعلى.

وأشارت إلى مميزات البرنامج ومنها مكافأة مالية أثناء فترة التدريب، ودبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال الفترة التدريبية لعروض رعاية وظيفية، داعية الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط التالي:هنا