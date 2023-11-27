غادر مدرب جوانينغ غالاكسي البوتسواني مورينا راموريولي ، المؤتمر الصحافي غاضبًا ، بعد سؤاله عن استخدام السحر الأسود في مباراة فريقه أمام الوداد المغربي .

ورد المدرب الجنوب أفريقي على سؤال حول قيام لاعبيه بـ”طقوس غريبة” في إحدى زوايا أرضية الملعب قائلًا: “أنت صحفي تتحدث باسمي وتقول إننا حققنا الفوز على الوداد بسبب استعمالنا السحر الأسود قبل انطلاق المباراة ، نعم ، أنت غير عادل إلى اللقاء ، شكرا لكم” .

والجدير بالذكر أن الوداد المغربي تعرض للهزيمة على أرضه أمام جوانينغ غالاكسي البوتسواني بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات لدوري أبطال أفريقيا .