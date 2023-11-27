كشفت نتائج طبية جديدة عن وجود علاقة بين شعور بعض النساء بمشاكل صحية مثل التعب والإرهاق المتكرر، وبين احتمالية إصابتهن بحساسية الطعام وعدم تشخيصه بصورة صحيحة بشكل مبكر.

وأوضحت نتائج مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها في أمريكا (CDC)، أن الأعراض التي تنتاب بعض النساء خلال اليوم تأتي نتيجة إصابتهن بمرض يُعرف بـ”متلازمة ألفا غال”، وهي حالة من حالات الحساسية تشبه أعراضها لدغات الحشرات الاستوائية التي تتسبب في تبدد طاقة الجسم.

وتعتبر المتلازمة أحد أنواع الحساسية ويتسبب فيها جزيء سكر يسمى ألفا غال (الغلاكتوز) الموجود في معظم الثدييات، ما يزيد من ردة فعل جهاز المناعة لدى النساء خصوصاً.