شهدت مصر جريمة قتل مروعة ؛ حيث أقدم زوج على قتل زوجته الحامل بسبب خلافات أسرية بينهما .
وكانت مديرية الأمن تلقت إخطاراً من المستشفى العام بوصول جثة هامدة إثر تعرضها لـ 25 طعنة بواسطة سكين ، لتبدأ القوات الأمنية بمباشرة الحادث .
ووفقا للتحقيقات ، فقد تبين أن الزوج أقدم على قتل زوجته بعد نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلي مشاجرة ، انتهت بقتل الزوجة بـ 25 طعنة بسكين ثم قام بذبحها .
قدع يله
معا ضد الجرايم الأسرية
وقاية – ابني يهدد بالقتل أو تكسير البيت أو الإعتداء أو ما شابه و الحديث أمام العامة
إدعاء كيدي تغيب أو هروب أو عقوق ….
الوقاية خير من العلاج …
والإحتياط واجب – كنت في مصحة سابقا – …
لاحول ولاقوة الابالله
لا حول و لا قوة الا بالله