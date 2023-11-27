شهدت مصر جريمة قتل مروعة ؛ حيث أقدم زوج على قتل زوجته الحامل بسبب خلافات أسرية بينهما .

وكانت مديرية الأمن تلقت إخطاراً من المستشفى العام بوصول جثة هامدة إثر تعرضها لـ 25 طعنة بواسطة سكين ، لتبدأ القوات الأمنية بمباشرة الحادث .

ووفقا للتحقيقات ، فقد تبين أن الزوج أقدم على قتل زوجته بعد نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلي مشاجرة ، انتهت بقتل الزوجة بـ 25 طعنة بسكين ثم قام بذبحها .