أكد المهتم بسوق انتقالات اللاعبين “رودي جاليتي”، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما سيكون متاحا في الصيف القادم مُؤكدًا أن الهلال أحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

وقال جاليتي خلال حديثه على برنامج المنتصف :” أن هذا الموسم سيكون الأخير مع نادي روما الإيطالي “، لافتًا أن مورينيو سوف يكون انتهى من عقده .

وأضاف :” أنه سينتهي به المطاف في المملكة عاجلاً أم آجلاً ، لافتًا أن الصيف المقبل هو الوقت المناسب لرؤيته في المملكة .

وينتهي عقد المدير الفني الحالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، بنهاية الموسم الحالي.