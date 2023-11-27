قال الناقد الرياضي طارق النوفل، أن نادي الهلال يلعب مبارياته وكأنه فريق خاسر فلا يتراجع مستوى لاعبيه عند التقدم على الفريق المنافس بل يلعب بكل طاقته.

وأوضح طارق النوفل، عبر برنامج الديوانية على القنوات الرياضية السعودية، أن نادي الرياض هو الحصان الأسود في دوري روشن هذا الموسم، مؤكدًا أنه “صائد الكبار”.

وأشار إلى أن أبرز حدث في الجولة الرابعة عشرة من ‎دوري روشن هي مباراة التسعة أهداف، مستنكرًا ذلك بأنها “ليست كرة يد”.