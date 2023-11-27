أكد طلال آل الشيخ أن فريق الأهلي لا يملك شخصية البطل، مشيراً إلى أن مدربه كان قريب من الشباب في الصيف

وقال آل الشيخ :” الأهلي يحتاج عناصر جيدة، وليس عنده شخصية البطل، ثلاثة عناصر في الدفاع ضعيفة جدا”

وأضاف “تم ضخ ٤٠٠ مليون للنادي تدار من أناس ما عاشوا كرة قدم لسنوات” وتابع “أرجع لإدارة الأهلي ونظام الانتخابات، اللي ما يجيب الشخص المؤهل ولكن يجيب اللي معاه كاش”.