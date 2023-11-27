انتقد الناقد الرياضي منيف الحربي، مستوى حارس مرمى نادي الحزم أمام الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين.

وقال منيف الحربي، عبر برنامج الديوانية على القنوات الرياضية السعودية، أن حارس الحزم بحاجة إلى فحص نظر ومستواه الفني يشابه حراس دوريات المدارس.

وعلى جانب آخر، أشار إلى أن أبر الأحداث في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن هو عودة لاعب النصر كريستيانو رونالدو إلى العالمية.

وكان الهلال قد سحق منافسه الحزم بتسعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري.