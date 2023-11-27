أكد الإعلامي الرياضي محمد الأحمري، أنه لا خوف على الاتحاد من التأهل لدور الـ 16 ، لافتًا أن تغيير نونو سانتو كان أمرًا مستغربًا عند الكل.

وقال الأحمري خلال حديثه على برنامج برا الـ 18 :” أعتقد أن الاتحاد متأهل “، مُشيرًا إلى أن لاعبي الاتحاد يسعوا للفوز لترتيب أوراق الفريق .

و أضاف:” تغيير المدرب اللي الكل استغرب منه اعتقد وأن الهزة التي أتت في الاتحاد ببداية الموسم هي الكارثة .”