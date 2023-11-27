أكد الإعلامي الرياضي محمد الأحمري، أنه لا خوف على الاتحاد من التأهل لدور الـ 16 ، لافتًا أن تغيير نونو سانتو كان أمرًا مستغربًا عند الكل.
وقال الأحمري خلال حديثه على برنامج برا الـ 18 :” أعتقد أن الاتحاد متأهل “، مُشيرًا إلى أن لاعبي الاتحاد يسعوا للفوز لترتيب أوراق الفريق .
و أضاف:” تغيير المدرب اللي الكل استغرب منه اعتقد وأن الهزة التي أتت في الاتحاد ببداية الموسم هي الكارثة .”
محمد الأحمري:
لا خوف على الاتحاد من التأهل لدور ال16، وتغيير نونو سانتو كان أمرًا مستغربًا عند الكل… وفي الهلال هناك عناصر متعطشة للعب#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/Bj4jzO5Cl2
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 26, 2023
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