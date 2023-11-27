قال نجم الكرة السعودية السابق فؤاد أنور أن فريق النصر يقدم متعة كروية أكثر من فريق الهلال

وأضاف أنور ” لا يمكن توقع من سيفوز من الهلال أم النصر فعلى مدار سنوات عديدة يكون الهلال في أفضل حالاته وفي النهاية يفوز النصر والعكس صحيح يكون احيانا النصر في أفضل حالاته وفي النهاية يفوز النصر”.

وتابع ” اللي أشوفه كانضباط، كمتعة، كأداء، النصر جالس يقدمها من أول الدوري أكثر من الهلال”