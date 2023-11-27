عبر الناقد الرياضي محمد الدعيع عن استياؤه بسبب أداء حارس مرمى الاتحاد، غروهي، حيث أكد أنه في مستوى هابط مع المجموعة الاتحادية.

وأشار الدعيع أنه في بعض الأحيان إذا كان الفريق هابط، وكان حارس المرمى في مستوياته الطبيعية، يستطيع أن يرفع الفريق.

وتابع الدعيع أن لاعبي الاتحاد كريم بنزيما، وعبدالرازق حمدالله، يلعبان بطريقة مختلفة، حيث يتمتع كل شخص بأسلوبه.

وأكد أن وجودهما معًا في أرض الملعب يعيق من لعب الآخر، حيث أنه عند نزول كل واحد منهما وحده، يستطيع تسجيل الأهداف بشكل جيد، وسيكون حمدالله هو المهاجم البديل لبنزيما.