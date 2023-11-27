كشفت مصادر صحفية أن الفرنسي آلان سانت ماكسيمان، لاعب الأهلي، سيخضع اليوم لاختبارات طبية في النادي من أجل تشخيص دقيق للإصابة التي أجبرت الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، على استبداله خلال مجريات الشوط الثاني أمام الشباب في ختام منافسات الجولة الـ 14 من دوري روشن .

وأكدت المصادر ذاتها أن اللاعب عانى من آلام في العضلة الأمامية للفخذ قبل انطلاق الشباب، مع أنه لم يشعر بها في التدريب الذي سبقه.

وأضحت أن طبيب النادي سيُخضع الجناح الأيسر لنادي نيوكاسل الإنجليزي السابق لاختبارات بالأجهزة الطبية، وباستخدام الكرة.

وفي حال استمرَّ الألم، سيُجري ماكسيمان أشعةً طبيةً على موضع إصابته قبل تحديد البرنامج التأهيلي والزمني لعودته من جديد إلى أداء التدريبات الجماعية.

والجدير بالذكر أن صاحب الـ 26 عامًا خضع قبيل انطلاق مواجهة الشباب، لتدريبات انفرادية برفقة المصري إبراهيم إسماعيل، اختصاصي العلاج والتأهيل، بعد شعوره بآلام قبل انطلاق عمليات الإحماء للمباراة.