أكد الإعلامي الرياضي سامي الحريري أنه سيشجع النصر ضد فريق بيرسبوليس الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

وقال الحريري :”غدًا سأكون نصراوي ضد بيرسبوليس الايراني وأتمنى لهم الفوز لكن هل سيحققون آسيا ؟”

وأضاف ” أتمنى الفوز للنصر أمام بيرسبوليس، لكن المهم يحط البطولة عشان يرضيني”.