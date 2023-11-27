أكد الإعلامي الرياضي سامي الحريري أنه سيشجع النصر ضد فريق بيرسبوليس الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا
وقال الحريري :”غدًا سأكون نصراوي ضد بيرسبوليس الايراني وأتمنى لهم الفوز لكن هل سيحققون آسيا ؟”
وأضاف ” أتمنى الفوز للنصر أمام بيرسبوليس، لكن المهم يحط البطولة عشان يرضيني”.
سامي الحريري: غدًا سأكون نصراوي ضد بيرسبوليس الايراني وأتمنى لهم الفوز لكن هل سيحققون آسيا ؟ #أكشن_مع_وليد #النصر_بيرسبوليس
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 26, 2023
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