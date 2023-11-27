نفذت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة القريات اليوم الإثنين، 379 جولة رقابية على 3161 منشأة تجارية خلال الربع الثالث من 2023م؛ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية وضمان صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن الجولات أسفرت عن إغلاق 10 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية وإنذار 20 منشأة، بالإضافة إلى غرامات على 22 أخرى، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية التي نفذتها فرق الرقابة الصحية على المنشآت التجارية والأسواق والمولات والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية على فترتين صباحية ومسائية.

وأوضح أنه تم رفع أكثر من 12 ألف طن من النفايات ببلدية محافظة القريات خلال الربع الثالث، منها 6400 طن بلاستيك بحسب إحصائية فرز النفايات، و3400 طن زجاج، و1200 طن ورق كرتون، و575 طن معادن، و450 طن مواد عضوية، و310 أطنان منسوجات.

كما أنهت الفرق المختصة خلال الربع الثالث صيانة 3855 من أعمدة شبكات الإنارة، و6500 متر مربع من الطرق، و12765 مترًا مربعًا من الأرصفة المتهالكة، إلى جانب سحب 52 سيارة تالفة من الميادين والشوارع.