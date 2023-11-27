أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أنه لا يوجد بديل مستدام لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية .

وقال الأمير فيصل في أعمال “منتدى وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط” في إسبانيا: نرحب بإطلاق سراح الرهائن المدنيين لكن الهدنة المؤقتة ليست كافية و‬⁩ يجب التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة.

كما أشار إلى ضرورة السعي في هذا الوقت لتجاوز الأزمة الحالية في قطاع غزة ⁧‫ونصرة الإخوة الفلسطينيين، لافتًا أن التصعيد المستمر في غزة سيؤدي لمزيد من الدمار والفوضى.

ومن جانبه، نوه على ضرورة العمل على خطة للسلام في الشرق الأوسط ⁧‫ذات مصداقية لإنهاء الوضع الكارثي في غزة.

يُذكر أن الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21 غادرت صباح اليوم متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة .