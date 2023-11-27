أظهر مقطع مرئي لسائح إيطالي، وهو يعبر عن سعادته الكبيرة، بالطعام في المملكة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الوليمة.

وجاء الشاب الإيطالي وهو يقول أن الطعام الشعبي في المملكة هو أفضل طعام في المنطقة، وأنه سعيد جدًا بهذه التجربة، كما قال أن المرقوق هو الأفضل.

ويعتبر مهرجان الوليمة الأضخم من نوعه، حيث يهدف لنشر ثقافة الطعام الشعبي للمملكة، وذلك على يد طهاة محليين وعالميين.