قال استشاري الجراحة العامة والمناظير والسمنة الأستاذ الدكتور عبد الله الضحيان، أن السمنة هي عبارة عن سعرات حرارية داخل الجسم وسعرات حرارية مستهلكة خارج الجسم.

وأوضح الدكتور عبدالله الضحيان، عبر برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن ارتفاع درجات الحرارة معظم السنة في المملكة يصعب من ممارسة الرياضة مما يزيد معدل السمنة.

وأكد أن عدم وجود حصص رياضية كافية في المدارس وانتشار المطاعم بما تحتوي عليه من منكهات وسكريات ودهنيات أعلى من المعدل العالمي يزيد من معدلات السمنة في المملكة.