تطورت حالة نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال الصحية وظهر في مقطع فيديو وهو يبدأ بثني ركبته وبدى عليه علامات التألم لكنه واصل التكرار .

وجاء نيمار في المقطع وهو يجلس ويبدأ تمرينات العلاج الطبيعي بـ ثني ركبته ويساعده أحد الأشخاص ويحركها برفق .

وكان نيمار ظهر وهو يصرخ بسبب جلسات العلاج الطبيعي خاصة عند ثني واستقامة الركبة خاصة بعد عملية الرباط الصليبي التي أجراها .

وفي وقت سابق ، خضع نيمار لعملية الرباط الصليبي في مستشفى ماتردي في البرازيل، تحت إشراف طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار ، وخوان دوكي مدير الإدارة الطبية في نادي الهلال .