تطورت حالة نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال الصحية وظهر في مقطع فيديو وهو يبدأ بثني ركبته وبدى عليه علامات التألم لكنه واصل التكرار .
وجاء نيمار في المقطع وهو يجلس ويبدأ تمرينات العلاج الطبيعي بـ ثني ركبته ويساعده أحد الأشخاص ويحركها برفق .
وكان نيمار ظهر وهو يصرخ بسبب جلسات العلاج الطبيعي خاصة عند ثني واستقامة الركبة خاصة بعد عملية الرباط الصليبي التي أجراها .
وفي وقت سابق ، خضع نيمار لعملية الرباط الصليبي في مستشفى ماتردي في البرازيل، تحت إشراف طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار ، وخوان دوكي مدير الإدارة الطبية في نادي الهلال .
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التـاريخي نيمار يبدا ب ثني ركبته 👏🏽
– اشارة ايجابية بالتشافي بشكل اسرع 💙 pic.twitter.com/Xn2y3bNcnA
— عـالـم نـيـمـار (@njnews10) November 27, 2023
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