ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على مقيمين مُخالفين لنظام البيئة؛ لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص بمنطقة مكة المكرمة.

وأشارت القوات إلى أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية السورية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.