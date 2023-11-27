أصبح المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي، هدف تشيلسي الأول في البحث عن مهاجم جديد؛ حيث من المتوقع أن يكون أوسيمين منفتحًا على الانتقال إلى ستامفورد بريدج.

ويرغب ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي في إضافة مهاجم إلى فريقه، مع وجود أوسيمين على رأس قائمته بعد مواسمه الثلاثة في الدوري الإيطالي، حيث ساعد نابولي على الفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بحسب صحيفة “ديلي تليغراف”.

وأفادت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يصل سعر أوسيمين البالغ من العمر 24 عامًا إلى أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، ويمكن أن يحطم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز البالغ 106.8 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه تشيلسي مقابل إنزو فرنانديز.

وأشارت إلى أن تشيلسي يرتبط بعلاقة مع أوسيمين بعد التعاقد مع كاليدو كوليبالي، الذي غادر البلوز في الصيف إلى الهلال.