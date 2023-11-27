علق الإعلامي فهد الروقي على تصريحات مدرب الهلال خورخي جيسوس، بخصوص لقاء الغد أمام نافباخور الأوزبكي، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

وقال الروقي في تعليقه على تصريحات جيسوس: “كل يومين مباراة، من مطار إلى آخر، صدفة خير من ألف ميعاد”.

وكان جيسوس صرح بأن الفريق يلعب كل يومين مباراة، مضيفا: “كعادتنا سنحدث تغييرات في المباراة بما يساهم في تحقيق هدفنا”.

يُذكر أن الهلال سيواجه نظيره نافباخور الأوزبكي ، غداً الثلاثاء ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.